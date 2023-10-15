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"Барыс" сегодня встретится на льду с магнитогорским "Металлургом"

"Барыс" сегодня встретится на льду с магнитогорским "Металлургом" Фото: Instagram.com/barys_official/
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс-Металлург" состоится 15 октября на стадионе "Барыс Арена" в Астане, сообщает Zakon.kz

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По информации пресс-службы ХК начало матча в 15:00 по астанинскому времени.

Поклонники с нетерпением ждут этого события и искренне желают удачи нашим игрокам в Instagram: "Удачи ребята. Почаще бросайте шайбу в ворота соперника", "Алга, Барыс! Забудем про Локомотив". А кто-то даже предлагает: "Шутова на ворота!".

Ранее сообщалось, что 13 октября "Барыс" потерпел разгромное поражение от ярославского "Локомотива" (0:6), а "Металлург" победил новосибирскую "Сибирь" (4:2).

У "Барыса" 15 очков и десятая позиция на Востоке.



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