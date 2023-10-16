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Игрок "Барыса" стал автором одной из красивых шайб прошедшей недели

Хоккей Красивый гол Фото: Instagram/barys_official
Чешский форвард казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Рудольф Червени вошел в список трех лучших игроков КХЛ, которые отметились красивыми шайбами на прошедшей неделе, сообщает Zakon.kz.

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Эксперты Континентальной хоккейной лиги поставили гол нашего легионера на третье место в хит-параде лучших шайб прошедшей недели регулярного чемпионата.

Нападающий "Барыса" Рудольф Червени забил гол в ворота "Металлурга" из Магнитогорска, в рамках игр первенства КХЛ, и сравнял счет за несколько минут до окончания основного времени – 3:3.

А топ-10 лучших шайб прошлой недели выглядит следующим образом:


Тем временем, "Барыс" завершив 4-х матчевую домашнюю серию готовится в гостевой вояж, где проведет 4 матча. Начнется это путешествие 18 октября в Тольятти, где "астанчане" встретятся с "Ладой". Затем нас ждут "Сочи" (20 октября), "КуньЛунь Ред Старс" (22 октября) и "Автомобилист" (24 октября). 

К данной минуте казахстанская дружина занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков после 19 игр. 

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