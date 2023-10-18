Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия

Казахстанская футбольная команда шумно отметила победу в Хельсинки в своей раздевалке. Радости не было предела, сообщает Zakon.kz.

Вся сборная и их тренер Магомед Адиев просто ликовали.





Тренер поздравил команду, отметил, что у нас есть свой характер и мы его показали. Также отметил, что наши спортсмены, как говорится, умеют вернуться, поблагодарил их за это и напомнил, что впереди еще две игры. "Парни, надо готовиться еще более ответственно, у нас все в руках. Нам нужно выходить и обыгрывать. Все зависит от нас. И весь Казахстан сегодня был с нами".

А как были рады поклонники! Сколько эмоций с трибун на стадионе и добрых слов в соцсетях.

Фанаты окрестили команду самой достойной в истории казахстанского футбола и игроков назвали героями.

Вот такие комментарии оставили подписчики под видео:

"Удачи Казахстану в оставшихся двух играх!"

"Адиев волшебник! Парни класс! Алга, Казахстан!"

"Теперь точно чуть чуть осталось!!!! Ждем Германию!!! Берлин Наш Наш!!!"

"Я был на этом матче. Көөөөп рахмет сіздерге бауырларым. Эмоции на матче сумашедшие. После матча плакал от такого счатья, сердце чуть не остановилось от переполнения. Еду на пароме сейчас из Хельсинки в Таллинн. Даже сейчас я безумно рад, и так на душе тепло и приятно. Я счастлив и завтра буду с таким же настроением, буду всем коллегам рассказывать. Мооояяяяя сборная выыыыыигралаааа!!! С флагом пойду на работу и в футболке сборной!!!!"

"Лучший состав. В истории Казахстана. U-21 в 1998 году 1979 г. прошли на Ч.М. В Нигерию. Ребята, мы внимательно смотрим за вами. Теперь игра Сан-Марино. Дома. Потом игра на выезде со Словенией. Нужно брать 6 очков. Да поможет нам Аллах".

17 октября в Хельсинки сборная Казахстана одолела сборную Финляндии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Зайнутдинов оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 голами, побив рекорд Руслана Балтиева (13).

Отметим, сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 осталось провести две игры: 17 ноября – с Сан-Марино, 21 ноября – со Словенией.