Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Вся сборная и их тренер Магомед Адиев просто ликовали.
Тренер поздравил команду, отметил, что у нас есть свой характер и мы его показали. Также отметил, что наши спортсмены, как говорится, умеют вернуться, поблагодарил их за это и напомнил, что впереди еще две игры. "Парни, надо готовиться еще более ответственно, у нас все в руках. Нам нужно выходить и обыгрывать. Все зависит от нас. И весь Казахстан сегодня был с нами".
А как были рады поклонники! Сколько эмоций с трибун на стадионе и добрых слов в соцсетях.
Фанаты окрестили команду самой достойной в истории казахстанского футбола и игроков назвали героями.
Вот такие комментарии оставили подписчики под видео:
- "Удачи Казахстану в оставшихся двух играх!"
- "Адиев волшебник! Парни класс! Алга, Казахстан!"
- "Теперь точно чуть чуть осталось!!!! Ждем Германию!!! Берлин Наш Наш!!!"
- "Я был на этом матче. Көөөөп рахмет сіздерге бауырларым. Эмоции на матче сумашедшие. После матча плакал от такого счатья, сердце чуть не остановилось от переполнения. Еду на пароме сейчас из Хельсинки в Таллинн. Даже сейчас я безумно рад, и так на душе тепло и приятно. Я счастлив и завтра буду с таким же настроением, буду всем коллегам рассказывать. Мооояяяяя сборная выыыыыигралаааа!!! С флагом пойду на работу и в футболке сборной!!!!"
- "Лучший состав. В истории Казахстана. U-21 в 1998 году 1979 г. прошли на Ч.М. В Нигерию. Ребята, мы внимательно смотрим за вами. Теперь игра Сан-Марино. Дома. Потом игра на выезде со Словенией. Нужно брать 6 очков. Да поможет нам Аллах".
17 октября в Хельсинки сборная Казахстана одолела сборную Финляндии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Зайнутдинов оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 голами, побив рекорд Руслана Балтиева (13).
Отметим, сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 осталось провести две игры: 17 ноября – с Сан-Марино, 21 ноября – со Словенией.