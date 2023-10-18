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Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия

Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия Фото: скриншот с видео
Казахстанская футбольная команда шумно отметила победу в Хельсинки в своей раздевалке. Радости не было предела, сообщает Zakon.kz.

 Вся сборная и их тренер Магомед Адиев просто ликовали. 


Тренер поздравил команду, отметил, что у нас есть свой характер и мы его показали. Также отметил, что наши спортсмены, как говорится, умеют вернуться, поблагодарил их за это и напомнил, что впереди еще две игры. "Парни, надо готовиться еще более ответственно, у нас все в руках. Нам нужно выходить и обыгрывать. Все зависит от нас. И весь Казахстан сегодня был с нами".

А как были рады поклонники! Сколько эмоций с трибун на стадионе и добрых слов в соцсетях. 

Фанаты окрестили команду самой достойной в истории казахстанского футбола и игроков назвали героями.

Вот такие комментарии оставили подписчики под видео:

  • "Удачи Казахстану в оставшихся двух играх!"
  • "Адиев волшебник! Парни класс! Алга, Казахстан!"
  • "Теперь точно чуть чуть осталось!!!! Ждем Германию!!! Берлин Наш Наш!!!"
  • "Я был на этом матче. Көөөөп рахмет сіздерге бауырларым. Эмоции на матче сумашедшие. После матча плакал от такого счатья, сердце чуть не остановилось от переполнения. Еду на пароме сейчас из Хельсинки в Таллинн. Даже сейчас я безумно рад, и так на душе тепло и приятно. Я счастлив и завтра буду с таким же настроением, буду всем коллегам рассказывать. Мооояяяяя сборная выыыыыигралаааа!!! С флагом пойду на работу и в футболке сборной!!!!"
  • "Лучший состав. В истории Казахстана. U-21 в 1998 году 1979 г. прошли на Ч.М. В Нигерию. Ребята, мы внимательно смотрим за вами. Теперь игра Сан-Марино. Дома. Потом игра на выезде со Словенией. Нужно брать 6 очков. Да поможет нам Аллах".

17 октября в Хельсинки сборная Казахстана одолела сборную Финляндии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Зайнутдинов оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 голами, побив рекорд Руслана Балтиева (13).

Отметим, сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 осталось провести две игры: 17 ноября – с Сан-Марино, 21 ноября – со Словенией. 

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