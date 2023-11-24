О чем говорили в победной раздевалке "Барыса" после матча КХЛ с "Нефтехимиком"

После победы "Барыса" в матче Континентальной хоккейной лиги с "Нефтехимиком" в раздевалке наши игроки были на подъеме, поздравили друг с друга и коллективно решили стремиться в плей-офф, сообщает Zakon.kz

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"Гнули свою линию и заслуженно вырвали победу. Молодцы, ребята, продолжаем также на хорошей ноте", - сказал в раздевалке исполняющий обязанности главного тренера астанинского клуба Галым Мамбеталиев.

Как отметил форвард команды Руслан Оспанов, который забил первый гол в игре, надо цепляться за такую игру и стремиться в плей-офф.





Ранее сообщалось, что "Барыс" 23 ноября 2023 года одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче Чемпионата КХЛ.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

В составе "Барыса" отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье, Кирилл Савицкий и Понтус Оберг. У "Нефтехимика" дубль оформил Андрей Белозеров, еще одна шайба в активе Александра Дергачева.





"Барыс" прервал трехматчевую серию поражений, набрал 27 очков и теперь занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" с 34 очками располагается на девятой строчке.

27 ноября "Барыс" примет подмосковный "Витязь".