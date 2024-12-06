Шестое поражение подряд: "Барыс" не смог обыграть "Северсталь"

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" 6 декабря проиграл "Северстали" со счетом 3:5 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на протяжении всей игры "Барыс" находился в роли догоняющего. Счет в первом периоде открыл нападающий "Северстали" Александр Скоренов. Во второй двадцатиминутке он же удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. Ответную шайбу "Барыса" забросил Алихан Асетов.

Третий период оказался самым насыщенным. Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко увеличили счет до 4:1, однако российский легионер "Барыса" дважды поразил ворота соперника, сократив разрыв и вернув интригу в игру. На последней минуте встречи главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев снял вратаря Андрея Шутова, что позволило Александру Скоренову оформить хет-трик, установив окончательный счет 5:3 в пользу "Северстали".

Это поражение стало шестым подряд для "Барыса", который продолжает свою безвыигрышную серию в чемпионате.

Ранее астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги.

