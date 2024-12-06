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Спорт

Шестое поражение подряд: "Барыс" не смог обыграть "Северсталь"

Шестое поражение подряд: &quot;Барыс&quot; не смог обыграть &quot;Северсталь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 23:31 Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" 6 декабря проиграл "Северстали" со счетом 3:5 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на протяжении всей игры "Барыс" находился в роли догоняющего. Счет в первом периоде открыл нападающий "Северстали" Александр Скоренов. Во второй двадцатиминутке он же удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. Ответную шайбу "Барыса" забросил Алихан Асетов.

Третий период оказался самым насыщенным. Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко увеличили счет до 4:1, однако российский легионер "Барыса" дважды поразил ворота соперника, сократив разрыв и вернув интригу в игру. На последней минуте встречи главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев снял вратаря Андрея Шутова, что позволило Александру Скоренову оформить хет-трик, установив окончательный счет 5:3 в пользу "Северстали".

Это поражение стало шестым подряд для "Барыса", который продолжает свою безвыигрышную серию в чемпионате.

Ранее астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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