Ислам Махачев назвал своего следующего соперника

Российский файтер Ислам Махачев заявил, что станет его следующим соперником мог бы быть бразилец Чарльз Оливейра или американец Джастин Гэтжи, сообщает Zakon.kz

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По информации Championat.com Махачев уже проводил бой с Оливейрой год назад на UFC280 и одержал победу сабмишеном во втором раунде.

"Если буду драться с Чарльзом, что будет делать Джастин? Ждать? Не думаю, что это хорошая идея. Но кого бы не назвали, я буду готов. В любом случае, реванш с Чарльзом не будет другим. Ему придется тяжело, и он сдастся – я задушу или нокаутирую его", - сказал Махачев на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Махачев выиграл техническим нокаутом у австралийца Александра Волкановски на UFC 294.