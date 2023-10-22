Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ислам Махачев назвал своего следующего соперника

Ислам Махачев назвал своего следующего соперника Фото: UFC
Российский файтер Ислам Махачев заявил, что станет его следующим соперником мог бы быть бразилец Чарльз Оливейра или американец Джастин Гэтжи, сообщает Zakon.kz

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации Championat.com Махачев уже проводил бой с Оливейрой год назад на UFC280 и одержал победу сабмишеном во втором раунде.

"Если буду драться с Чарльзом, что будет делать Джастин? Ждать? Не думаю, что это хорошая идея. Но кого бы не назвали, я буду готов. В любом случае, реванш с Чарльзом не будет другим. Ему придется тяжело, и он сдастся – я задушу или нокаутирую его", - сказал Махачев на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Махачев выиграл техническим нокаутом у австралийца Александра Волкановски на UFC 294.

Читайте также

Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски
Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе
Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом
Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом
Скончался легендарный футболист Бобби Чарльтон
Скончался легендарный футболист Бобби Чарльтон
Елена Вебер
UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 октября
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления