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Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после первого дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Пара Азиады после первого дня соревнований фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК
В китайском Ханчжоу завершился первый день Пара Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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В первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Награды высшего достоинства выиграли пауэрлифтер Давид Дегтярев и дзюдоистка Акмарал Науатбек. 

По итогам дня наша команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после первого дня соревнований

фото: оргкомитет Пара Азиатских игр

Напомним, что в континентальных состязаниях, проводимых один раз в 4 года, нашу страну представляет 131 атлет.


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