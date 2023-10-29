Чемпион Казахстана "Ордабасы" проиграл "Каспию" в последнем матче в КПЛ-2023

В матче заключительного, 26-го, тура казахстанской Премьер-лиги актауский "Каспий" дома принимал шымкентский "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

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В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. Во второй половине встречи Филип Аврич на 75-й минуте с пенальти распечатал ворота "Ордабасы" и принес победу своей команде.



"Ордабасы" и "Каспий" завершили сезон КПЛ-2023 на противоположных полюсах турнирной таблицы. Шымкентский клуб досрочно и впервые в истории стал чемпионом, набрав в итоге 58 очков. Команда из Актау, за несколько туров до окончания сезона потерявшая шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, с 20-ю баллами расположилась на предпоследней, 13-й, строчке и вылетела в Первую лигу.

"Каспий" – "Ордабасы" – 1:0 (0:0).

Гол: Аврич с пенальти 75 (1:0).