"Каспий" сенсационно обыграл "Ордабасы" в матче КПЛ
Фото: Instagram/caspiy_fc
Актауский "Каспий" одержал неожиданную победу над шымкентским "Ордабасы" в матче 17-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла на стадионе "Кайсар Арена" под руководством главного арбитра Дениса Тевяшова из Уральска.
Счет в матче открыл Александр Климович, однако перед перерывом Берн Йонсен восстановил равновесие. Во втором тайме "Каспий" усилил давление и забил дважды – отличились Рамазан Абылайхан и Сила Кеба. "Ордабасы" смог сократить отставание благодаря голу Жасулана Амира, но избежать поражения не удалось – 3:2.
После этого результата "Ордабасы" потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 40 очками. "Каспий" набрал 17 баллов и покинул зону вылета.
"Каспий" – "Ордабасы" – 3:2 (1:1):
- Климович 16 (1:0),
- Йонсен 42 (1:1),
- Абылайхан 56 (2:1),
- Кеба 81 (3:1).
Ранее сообщалось, что "Ордабасы" в гостях обыграл "Елимай" и оторвался от "Кайрата" в КПЛ-2026.
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