"Каспий" сенсационно обыграл "Ордабасы" в матче КПЛ

Актауский "Каспий" одержал неожиданную победу над шымкентским "Ордабасы" в матче 17-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кайсар Арена" под руководством главного арбитра Дениса Тевяшова из Уральска.

Счет в матче открыл Александр Климович, однако перед перерывом Берн Йонсен восстановил равновесие. Во втором тайме "Каспий" усилил давление и забил дважды – отличились Рамазан Абылайхан и Сила Кеба. "Ордабасы" смог сократить отставание благодаря голу Жасулана Амира, но избежать поражения не удалось – 3:2.

После этого результата "Ордабасы" потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 40 очками. "Каспий" набрал 17 баллов и покинул зону вылета.

"Каспий" – "Ордабасы" – 3:2 (1:1):

Климович 16 (1:0),

Йонсен 42 (1:1),

Абылайхан 56 (2:1),

Кеба 81 (3:1).

Ранее сообщалось, что "Ордабасы" в гостях обыграл "Елимай" и оторвался от "Кайрата" в КПЛ-2026.