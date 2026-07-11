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Спорт

"Каспий" сенсационно обыграл "Ордабасы" в матче КПЛ

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 22:12 Фото: Instagram/caspiy_fc
Актауский "Каспий" одержал неожиданную победу над шымкентским "Ордабасы" в матче 17-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кайсар Арена" под руководством главного арбитра Дениса Тевяшова из Уральска.

Счет в матче открыл Александр Климович, однако перед перерывом Берн Йонсен восстановил равновесие. Во втором тайме "Каспий" усилил давление и забил дважды – отличились Рамазан Абылайхан и Сила Кеба. "Ордабасы" смог сократить отставание благодаря голу Жасулана Амира, но избежать поражения не удалось – 3:2.

После этого результата "Ордабасы" потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 40 очками. "Каспий" набрал 17 баллов и покинул зону вылета.

"Каспий" – "Ордабасы" – 3:2 (1:1):

  • Климович 16 (1:0),
  • Йонсен 42 (1:1),
  • Абылайхан 56 (2:1),
  • Кеба 81 (3:1).

Ранее сообщалось, что "Ордабасы" в гостях обыграл "Елимай" и оторвался от "Кайрата" в КПЛ-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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