"Барыс" начинает выездную серию без главного снайпера

31 октября столичный хоккейный клуб "Барыс" поединком против "Металлурга" из Магнитогорска откроет трехматчевую гостевую серию. В этих играх в составе казахстанской команды не будет основного форварда Райли Барбера, сообщает Zakon.kz.

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Лучший снайпер "Барыса" Райли Барбер не сможет помочь своим коллегам из-за травмы. Он восстанавливается после повреждения, полученного в матче с "Автомобилистом". Выездное противостояние с "Металлургом" интересно по ряду причин. Главная из которых – в том, что за хозяев льда играют трое ведущих хоккеистов сборной Казахстана. Честь "Магнитки" защищают Никита Михайлис, Максим Мухаметов и Валерий Орехов.

К этой встрече "Металлург" подошел с серией из пяти поражений кряду. Несмотря на это, "магнитогорцы" находятся в тройке лидеров Восточной конференции КХЛ. В активе команды 32 очка после 26 матчей.





Фото: hcbarys.kz

"Барыс" тоже не может похвалиться особыми успехами: в его активе серия из трех неудач подряд. 29 октября "астанчане" дома проиграли "Торпедо" из Нижнего Новгорода – 1:2. Казахстанский коллектив в турнирной таблице "Востока" заработал 21 балл, его отставание от зоны плей-офф составляет шесть очков.

Кроме Барбера, у "Барыса" травмированы Алекс Грант, Самат Данияр и Роман Старченко. В первом очном противостоянии сезона "Металлург" обыграл "Барыс" в Астане со счетом 4:3.

Вторая игра команд пройдет 31 октября, начало в 20:00 по времени Астаны.