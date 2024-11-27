"Барыс" открывает выездную серию в КХЛ матчем против "Сибири"
Столичный коллектив второй раз в этом сезоне выйдет на лед Новосибирска. 23 октября казахстанская дружина уже обыгрывала "сибиряков" со счетом 3:1 на их площадке.
Обе команды сейчас борются за право попасть в зону плей-офф Кубка Гагарина. Дружина Галыма Мамбеталиева с багажом в 21 балл располагается на предпоследней 11 строчке таблицы Восточной конференции.
В свою очередь "Сибирь" из-за последних неудач только на днях отдала свое 8 место омскому "Авангарду" и теперь стремится вновь вернуть это местоположение.
Для этого хоккеистам из Новосибирска надо набирать 2 очка во встрече с "астанчанами", начало игры – в 17:30 по казахстанскому времени.
"Барыс" сейчас идет на серии из двух поражений. 22 ноября мы дома уступили "Амуру" (0:3), а спустя два дня не смогли обыграть "Авангард" (2:3 ОТ).