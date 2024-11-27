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"Барыс" открывает выездную серию в КХЛ матчем против "Сибири"

Хоккей Выезд 3 игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 16:15 Фото: Instagram/barys_official
27 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" начинает трехматчевую гостевую серию в КХЛ. Первым соперником "астанчан" станет основной конкурент за место в плей-офф – "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив второй раз в этом сезоне выйдет на лед Новосибирска. 23 октября казахстанская дружина уже обыгрывала "сибиряков" со счетом 3:1 на их площадке.

Обе команды сейчас борются за право попасть в зону плей-офф Кубка Гагарина. Дружина Галыма Мамбеталиева с багажом в 21 балл располагается на предпоследней 11 строчке таблицы Восточной конференции.

В свою очередь "Сибирь" из-за последних неудач только на днях отдала свое 8 место омскому "Авангарду" и теперь стремится вновь вернуть это местоположение. 

Для этого хоккеистам из Новосибирска надо набирать 2 очка во встрече с "астанчанами", начало игры – в 17:30 по казахстанскому времени.   

"Барыс" сейчас идет на серии из двух поражений. 22 ноября мы дома уступили "Амуру" (0:3), а спустя два дня не смогли обыграть "Авангард" (2:3 ОТ).

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
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