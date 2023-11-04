"Арсенал" и "Барселона" в гостях у голодных

В субботу топ-клубам АПЛ и Ла Лиги предстоит сыграть против мотивированных преследователей.

АПЛ. "Ньюкасл" – "Арсенал". 4 ноября, 23:30 (по времени Астаны)



"Арсеналу" предстоит действительно тяжелый выезд. В предыдущем матче, в рамках Кубка Лиги, "Ньюкасл" в гостях унизил "МЮ" со счетом 3:0 и выглядел при этом командой, готовой к решению самых серьезных задач. Сейчас "сороки" идут на шестом месте с 17 очками, отставая от вторых лондонцев на семь баллов. И в линии казахстанского букмекера №1 Olimpbet можно найти следующие коэффициенты на исходы предстоящего поединка: П1 – 2.82, Х – 3.37, П2 – 2.57.

Единственной проблемой, которая может спутать карты главному тренеру хозяев Эдди Хау, являются травмы. Шесть основных игроков команды в лазарете, в том числе главный бомбардир, швед Александр Исак. А ведь на его счету шесть мячей в шести проведенных матчах.

"Арсенал" выиграл девять из одиннадцати очных встреч против "Ньюкасла" во всех турнирах, причем лондонцы не пропускали в девяти из десяти этих встреч. В линии Olimpbet можно найти ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.82.

Несмотря на потерю Исака, у хозяев все хорошо с результативностью. В десяти турах "сороки" настреляли уже 26 мячей ("Арсенал" – 23). Да, в последних очных матчах "Ньюкаслу" не удается (за одним исключением в сезоне-2022) распечатать ворота лондонцев, но атакующая линия хозяев весьма убедительна.

В то, что в предстоящей дуэли набравший отличную форму "Арсенал" не сможет забить, также не верится. На вариант ставки "обе команды забьют: да" в линии Olimpbet предлагается коэффициент 1.72.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Фото: Olimpbet

Ла Лига. 11 тур. "Реал Сосьедад" – "Барселона". 5 ноября, 02:00

Четвертое и пятое места, 24 и 19 очков – это давняя история взаимоотношений, в которой есть немало матчей, победных и для команды из Сан-Себастьяна. Да, три последних очных поединка выиграла "Барселона", но чтобы и сейчас увезти из Страны Басков три очка, подопечным Хави придется быть максимально сконцентрированными.

"Реал Сосьедад" традиционно хорош в игре именно на своем поле. Команда не потерпела ни одного поражения в шести проведенных домашних встречах текущего сезона Ла Лиги. В линии народного букмекера Казахстана Olimpbet варианты исходов матча предлагаются за следующие коэффициенты: П1 – 3.14, Х – 3.49, П2 – 2.25.

В плюс "Барсе" тот факт, что практически все ведущие игроки, что были травмированы, уже готовы выйти на поле. Присутствие в составе Левандовски, Рафиньи и Педри должно добавить гостям фундаментальности в игре. К тому же каталонцам нужно демонстрировать результативную агрессию, чтобы доказать, что поражение от "Реала" не было началом очередного микрокризиса.

Болельщиков наверняка ожидает очень боевой поединок в Сан-Себастьяне. Поэтому в линии Olimpbet можно найти вариант ставки "обе команды забьют и тотал 2,5 бол" по коэффициенту 2.01.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.