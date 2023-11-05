В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" уступил казанскому "Ак Барсу", сообщает Zakon.kz.

В заключительном матче выездной серии "Барыс" проиграл "Ак Барсу", ведя по ходу встречи в три шайбы.

Тренерский штаб астанчан сделал два изменения в составе. Вместо защитника Кирилла Никитина 13-м нападающим был заявлен Всеволод Логвин. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов. Гости ударно начали встречу, и уже на 41-й секунде Понтус Оберг застал врасплох Артура Ахтямова броском с нулевого угла. Далее Джозеф ЛаБейт блеснул индивидуальным мастерством и поразил верхний угол ворот казанцев. А Давид Скленичка реализовал большинство в исполнении "Барыса".

После этого гола тренерский штаб "Ак Барса" заменил вратаря – в игру вступил Тимур Билялов. И этот ход встряхнул хозяев – еще до перерыва Дмитрий Яшкин одну шайбу отквитал. В начале второго отрезка Дмитрий Юдин прицельным броском от синей линии во второй раз огорчил Андрея Шутова. Заключительная треть прошла под полным контролем хозяев. Яшкин и Юдин оформили дубли, довершил камбэк "Ак Барса" Дмитрий Кателевский.

7 ноября "Барыс" дома примет "Ак Барс".