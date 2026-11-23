Накануне хавбек футбольного клуба "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Леандро Паредес потерял сознание во время телевизионного интервью после триумфа в Южноамериканском кубке, сообщает Zakon.kz.

Данная неприятная история произошла после финала Кубка Судамерикано, где аргентинский коллектив в колумбийском городе Барранкилье обыграл "Атлетико Минейро" из Бразилии со счетом 2:0.

После этого матча 32-летний Паредес отвечал на вопросы журналиста в прямом эфире и в один момент потерял сознание и упал.

Окружающие сразу оказали Леандро первую медицинскую помощь.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

По мнению врачей, причиной обморока у футболиста стала жара и высокая влажность. Температура воздуха на тот час в Барранкилье достигала 32 градуса, а влажность составляла около 80%.

После оказания помощи Паредес самостоятельно дошел до раздевалки и присоединился к празднованию победы.

Спустя время чемпион мира 2022 года в своих соцсетях отправил сообщения фанатам: "Спасибо всем за отклик, это было всего лишь головокружение".

А на днях одного эквадорского футболиста дисквалифицировали на восемь лет за удар судьи камнем.