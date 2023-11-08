Португальский футболист Пепе стал автором еще одного рекорда

Известный португальский игрок Пепе не перестает удивлять своими достижениями. Накануне он стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов УЕФА, превзойдя рекорд итальянца Тотти. Защитник "Порту" забил в возрасте 40 лет и 254 дня, сообщает Zakon.kz.

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Возрастной игрок обороны португальской дружины забил в ворота бельгийского "Антверпена" на 91-й минуте поединка в рамках игр 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пепе отличился в 40 лет и 254 дня и стал самым возрастным автором гола в истории европейского клубного турнира.







Тем самым Пепе обновил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал итальянцу Франческо Тотти. 9 лет назад он забил гол в ворота московского ЦСКА в возрасте 38 лет и 59 дней.

Стоит напомнить, что это не первое достижение друга и соотечественника знаменитого Криштиану Роналду. До этого Пепе вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира Европы как самый возрастной полевой игрок. Португальский ветеран сыграл уже 116 игр в рамках Лиги чемпионов.





Фото: Instagram/cristiano

В свою очередь товарищ Пепе по сборной Португалии Роналду накануне не вышел на матч азиатской Лиги чемпионов. В его отсутствии "Аль-Наср" на выезде победил катарский "Аль-Духайль" со счетом 3:2. Сам же Криштиану пропускал данную игру из-за накопленной усталости в чемпионате Саудовской Аравии.