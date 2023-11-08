Тагыберген вернулся из Германии, забрал "золото" и улетел в Астану

Лидер и капитан казахстанской футбольной сборной вернулся из Германии, где прошел курс лечения после травмы, полученной 22 октября в матче 25-го тура чемпионата Премьер-лиги против карагандинского "Шахтера", сообщает Zakon.kz.

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Вернувшись домой, ведущий казахстанский футболист сразу принял участие в чествовании родной команды "Ордабасы" – чемпионов нынешнего сезона в Премьер-лиге. Южане в этом году впервые завоевали золотые медали казахстанского первенства.

После этого Асхат Тагыберген незамедлительно вылетел в Астану, где сборная РК по футболу готовится к двум ответственным матчам квалификации на Евро-2024.

Сборная Казахстана сейчас проводит УТС перед решающими поединками отбора на чемпионат Европы будущего года. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют дома с Сан-Марино, затем 21 ноября в гостях встретятся со Словенией. От исхода этих двух матчей будет зависеть, сможет ли Казахстан попасть на европейское первенство, которое пройдет летом в Германии.

Пока что казахстанская сборная отстает от лидеров подгруппы H, Дании и Словении, на четыре очка.