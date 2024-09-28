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"Тобол" вырвал победу у "Шахтера" на 88-й минуте

&quot;Тобол&quot; вырвал победу на 88-й минуте у &quot;Шахтера&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 21:43 Фото: pixabay
В Казахстанской Премьер-лиге 28 сентября прошел перенесенный матч 16-го тура между костанайским "Тоболом" и карагандинским "Шахтером", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда Нурбола Жумаскалиева.

Единственный гол на 88-й минуте забил полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев, который вышел на замену.

Этот результат позволил "Тоболу" закрепиться на шестом месте в турнирной таблице с 30 очками. "Шахтер", напротив, остается на последнем месте и продолжает бороться за выживание в Лиге.

Ранее сообщалось, что костанайский "Тобол" разгромил талдыкорганский "Жетысу". 

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