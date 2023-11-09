Анчелотти стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов среди тренеров

64-летний итальянский специалист Карло Анчелотти превзошел достижение знаменитого британского тренера Алекса Фергюсона. Наставник мадридского "Реала" выиграл 116 матчей в самом престижном клубном турнире Европы на должности тренера, установив новый рекорд, сообщает Zakon.kz.

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Этого успеха итальянский специалист добился после победы своей команды в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде обыграл португальскую "Брагу" со счетом 3:0.

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в самом престижном турнире Европы.

Анчелотти одержал 116-ю победу в Лиге чемпионов в качестве тренера, обойдя в этой гонке экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

Наставник "мадридцев" также был у руля итальянских коллективов "Наполи", "Парма", "Ювентус" и "Милан". Кроме того, он работал главным тренером в лондонском "Челси", французском "ПСЖ" и мюнхенской "Баварии".

Карло Анчелотти всегда входил в число самых титулованных тренеров планеты. В последнем рейтинге лучших футбольных наставников мира он замыкает первую тройку. Итальянец уступил только двум молодым коллегам из АПЛ – Хосепу Гвардиоле ("Манчестер Сити") и Юргену Клоппу ("Ливерпуль").