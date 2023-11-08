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Бразилец Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов среди вратарей

Футбол Рекорд ЛЧ Фото: Instagram/ederson93
Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эдерсон отметился рекордным достижением в Лиге чемпионов УЕФА. Он быстрее всех среди вратарей достигнул показателя "50 побед" в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает Zakon.kz.

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30-летний страж ворот достиг такого успеха после победы "горожан" над швейцарским "Янг Бойз" в рамках игр 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "МанСити" одержал крупную победу в этой игре со счетом 3:0, а сам Эдерсон не дал забить ни одного мяча соперникам. 

Благодаря данной виктории голкипер бразильской сборной стал восьмым вратарем в истории, который сумел достичь отметки в 50 выигранных игр на уровне Лиги чемпионов. Но в отличие от других Эдерсон первый, кто сделал это за 75 встреч.


После 4-го тура "Манчестер Сити" набрал 12 очков в турнирной таблице подгруппы G и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. 

Эдерсон Сантана ди Мораес провел свои первые шаги в самом престижном клубном турнире Европы, когда выступал за португальскую "Бенфику". Бразильский вратарь выиграл там 4 матча, а перебравшись в "Манчестер Сити" (2017 год), увеличил это количество до 46-ти. 

Кроме того, игры 4-го тура ЛЧ стали запоминающимися для португальского ветерана Пепе, который стал автором гола как самый возрастной игрок.  

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