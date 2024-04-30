Анчелотти объявлен лучшим тренером месяца перед матчем с "Баварией"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти признан лучшим тренером апреля в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский специалист обошел в этой гонке Мануэля Пеллегрини ("Бетис") и Кике Санчеса Флореса ("Севилья"). Тренер "Галактикос" провел прекрасный месяц, набрав 9 очков из 9 возможных, что дало его команде остаться лидером турнирной таблицы испанского чемпионата.



В апреле "сливочные" поочередно обыграли в Ла Лиге: "Мальорку" (1:0), "Барселону" (3:2) и "Реал Сосьедад" (1:0).





Фото: Instagram/realmadrid

Это вторая индивидуальная награда 64-летнего наставника в текущем сезоне. Ранее он получил этот приз в августе.



Тем временем, команда Анчелотти 29 апреля прибыла в Мюнхен на матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против "Баварии".

"С уверенностью подходим к первому матчу. Понимаем, что нам противостоит мастеровитый соперник, обладающий очень сильными игроками. Счастливы быть здесь, потому что мало кто думал, что я доберусь до этой стадии, однако, я здесь. Отсюда уверенность в том, что мы сыграем полуфинал, который снова может вывести нас в финал Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что это битва длится 180 минут". Карло Анчелотти

Самый титулованный клуб планеты в ночь на 1 мая сыграет первый поединок за выход в финал элитного клубного турнира Европы.

Все ведущие игроки мадридской команды находятся в прекрасной форме. В особенности англичанин Джуд Беллингем, который недавно выиграл престижную премию "Прорыв года" от Laureus