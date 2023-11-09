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Битва московских "армейцев" с "ястребами", а питерских – с "белыми медведями"

Битва московских "армейцев" с "ястребами", а питерских – с "белыми медведями" Фото: olimpbet
Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА (Москва) – "Авангард" (Омск). 9 ноября, 22:30 (время Астаны)

Как только показалось, что действующий обладатель Кубка Гагарина окончательно пришел в себя после невнятного старта нового сезона, ЦСКА потерпел два неожиданных домашних поражения в "регулярке". Причем "Трактору" москвичи уступили "всухую", пропустив в свои ворота четыре безответные шайбы.

"Авангард" же едет в российскую столицу, имея в активе серию из четырех побед подряд, причем три из них одержаны на выезде. Теперь по потерянным очкам "ястребы" уступают в Восточной конференции лишь "Ак Барсу".

Последняя очная встреча между этими соперниками, состоявшаяся 9 февраля 2023 года в Омске, завершилась победой "армейцев" по буллитам (2:1 Б). Однако предыдущая их московская дуэль принесла успех сибирякам, выигравшим со счетом 3:2 в основное время.

Но на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход больше, чем у хозяев. Победитель матча: ЦСКА – 1.68, "Авангард" – 2.17. А вероятность овертайма в этой игре самым надежным букмекера Казахстана оценивается коэффициентом 4.1.

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Битва московских

Фото: olimpbet

СКА (Санкт-Петербург) – "Трактор" (Челябинск). 9 ноября, 22:30

Разве кто-нибудь мог себе представить перед стартом сезона, что ближе к середине регулярного чемпионата СКА будет иметь очков меньше, чем "Трактор"?

Между тем, если взглянуть на таблицы конференций, то можно легко обнаружить, что челябинцы вполне уверенно идут в кубковой восьмерке Востока, тогда как СКА балансирует на грани попадания в зону плей-офф на Западе.

К тому же "армейцы" проиграли четыре из пяти последних матчей "регулярки", тогда как "белые медведи" выдали впечатляющую серию из шести побед кряду. Неужели уральцев можно считать фаворитами встречи в Санкт-Петербурге?

Всезнающая статистика подсказывает, что торопиться с выводами не стоит. СКА выиграл у "Трактора" все пять последних матчей, причем четыре из них – с разницей в три и более шайбы. А в прошлом году челябинцы были биты клубом с берегов Невы со счетом 9:3!

Вот и аналитики Olimpbet склоняются к тому, что в Санкт-Петербурге лихая победная серия команды Алексея Заварухина завершится. Победитель матча: СКА – 1.62, "Трактор" – 2.29. Однако повторения голевой феерии минувшего сезона, по мнению самого продвинутого букмекера страны, в новом противостоянии этих соперников вряд ли стоит ждать: Тотал (8.5) бол – 6.75.

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