Лига чемпионов: итоги заключительных встреч 4-го тура

Вечером 8 ноября завершились итоговые матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Как прошли игры, расскажет Zakon.kz.

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В группе D испанский "Реал Сосьедад" обыграл португальскую "Бенефику" со счетом 3:1, чем обеспечил себе выход в 1/8 финала.

Единственный гол в матче "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Интер" (Италия) забил Мартинес. Аргентинский форвард реализовал 11-метровый удар на 86-й минуте.

В группе С итальянская "Наполи" и "Унион" из Германии сыграли вничью. По голу в ходе встречи забили друг другу соперники. Встреча стала для "Унион" первой ничьей после серии проигрышей в 12 матчей подряд.

"Реал Мадрид" всухую обыграл португальскую "Брагу". Встреча закончилась со счетом 3:0. Испанцы феерично прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В группе В также не обошлось без побед всухую. "Арсенал" подчистую обошел испанскую "Севилью". Два гола забили англичане в ворота соперников, не получив ответных мячей.

Единственный гол в матче "ПСВ Эйндховен" из Нидерландов и французского "Ланса" забил Люк де Йонг на 12-й минуте встречи.

В группе А "Бавария" обыграла турецкий "Галатасарай" со счетом 2:1. "Копенгаген" обошел "Манчестер Юнайтед" на одно очко, забил 4 гола против 3.

Накануне стало известно, что английский футбольный коллектив "Манчестер Сити" забил 250 голов в 119 играх Лиги чемпионов УЕФА. Данного показателя "горожане" достигли быстрее, чем другие европейские команды.

