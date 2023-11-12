Фотография разбитого лица Зайнутдинова в Турции шокировала болельщиков

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова заменили на 41-й минуте матча с "Истанбулом Башакшехиром", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, игрок любимого клуба президента Турции Реджепа Эрдогана "Истанбул" Опуку врезал локтем по Бахтиеру. Ганец уже имел желтую карточку к тому моменту, но не был удален.

"Бешикташ" оперативно опубликовал фото Зайнутдинова после травмы. В комментариях болельщики шокированы увиденным, негодуют тем, что подобное нарушение осталось без наказания.





Пользователи из Казахстана искренне надеются, что Бахтиер сможет помочь национальной сборной в ключевых матчах отборах на Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.