Сборная Казахстана сделала заявление по ситуации с Зайнутдиновым

В Федерации футбола Казахстана прокомментировали состояние лидера нашей сборной Бахтиера Зайнутдинова, после его травмы в матче турецкого чемпионата в составе "Бешикташа", сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, накануне в поединке турецкого первенства Высшей лиги, где "Бешикташ" принимал "Истанбул Башакшекир", казахстанский полузащитник получил серьезную травму. В одном из игровых эпизодов Зайнутдинов получил удар локтем в лицо от игрока соперничающей команды Джерома Опоку. После осмотра врачей Бахтияр покинул игру в конце первого тайма.

"Бахтиер Зайнутдинов получил серьезную травму в матче "Бешикташ" – "Истанбул Башакшехир", и его участие в предстоящих матчах сборной под большим вопросом. Не можем утверждать серьезность травмы нашего игрока, это дело врачей. В ближайшее время оповестим о состоянии здоровья Бахтиера. Желаем ему скорейшего выздоровления". Заявление КФФ

На данный час известно, что у Зайнутдинова сломан нос, и лучший бомбардир казахстанской сборной перенес операцию, а также сломана скула, где, вероятно, ему потребуется еще одна операция.

По предварительным данным, Бахтиер может отсутствовать на поле минимум 10 дней. В ноябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два ответственных матча. 17 ноября дома примем Сан-Марино в Астане. 21 ноября Казахстан сыграет в Любляне против Словении.

Стоит подчеркнуть, что это не первая потеря нашей дружины перед сверхважными играми на пути к чемпионату Европы. Недавно на месяц из строя вышел капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.