Бахтиер Зайнутдинов: "Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева"

Лучший игрок сборной РК после матча с Финляндией - полузащитник сборной Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал сенсационную победу казахстанцев в Хельсинки, сообщает Zakon.kz

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"Всех с победой! Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева! Горд, что я с Казахстана, а именно с Тараза!", - написал Зайнутдинов на своей странице в Instagram



А в интервью, опубликованном в Instagram КФФ хавбек он отметил, что испытыает после матча непередаваемые эмоции. По его словам перед игрой тренер сказал им, что пока есть шансы мы будем биться до конца. Впереди еще два матча, "нужно еще пахать и пахать"

"Первый тайм сложился очень сложным, у нас ничего не получалось на поле. В перерыве Магомед Мусаевич нашел нужные слова. Он очень сильно нас заряжает. У нас есть мечта выхода на ЕВРО, поэтому мы не могли проиграть сегодня. Пока есть шансы, мы будем биться ради нашего герба. Момент с пенальти? Асхат (прим. ред – Тагыберген) сказал мне бить самому. То, что обогнал Балтиева по количеству забитых голов за сборную? Руслан Тахирович обещал мне сводить в ресторан, поэтому, жду хороший ужин и вкусный шашлык (смеется). Лучше я отведу его в ресторан, все-таки, уважаю старших. Честно, в 18 лет я даже не мог мечтать о таком. Я горд, что выступаю за Казахстан. Для меня это большая честь. Момент с голом? Была какая-то "чуйка". Исламбек Куат сказал мне идти на ближнюю штангу. По-началу, должен был туда идти Куат. Матч сборных Северной Ирландии и Словении? Я точно буду смотреть эту игру, однако остальные ребята сегодня ночью вылетают домой, в Астану. Я же планирую вылететь в Стамбул только завтра", – сказал Зайнутдинов.

Как сообщали ранее 17 октября в Хельсинки сборная Казахстана одолела сборную Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Зайнутдинов оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана с 14 голами, побив рекорд Руслана Балтиева (13).