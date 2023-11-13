Батырлан Муратов признан игроком дня в КХЛ

Казахстанский форвард хоккейного клуба "Барыс" Батырлан Муратов накануне провел лучший матч в своей карьере. Он впервые набрал 4 очка и оформил первый дубль в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

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24-летний нападающий получил 10% голосов болельщиков и стал лучшим игроком дня в КХЛ. Также Батырлан Муратов стал первой звездой поединка между "Барысом" и "Северсталью".



В противостоянии с командой из Череповецка, Муратов записал на свой счет 4 (2+2) очка.





Данные 4 очка в исполнении Батырлана Муратова позволили столичному коллективу одержать долгожданную победу после ряда поражений.

К этому моменту "Барыс" все еще остается на предпоследнем 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 25 очков после 31-ой игры.

От зоны плей-фф, где размещается хабаровский "Амур", астанчан отделяет пять баллов. Следующий матч "Барыс" проводит на выезде, 16 ноября с "Трактором" из Челябинска.