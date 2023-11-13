Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана после травмы

Бахтиер Зайнутдинов обратился к фанатам после инцидента в Турции: футболист получил жуткую травму перед решающими матчами сборной Казахстана в отборе Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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25-летний полузащитник казахстанской сборной по футболу, выступающий за турецкий "Бешикташ", перенес малую операцию на нос, который ему сломали накануне в ходе матча в Турции. У Зайнутдинова также сломана скула. Спортсмен выразил благодарность болельщикам.

"Спасибо за Вашу поддержку! Всем большой Рахмет за теплые слова поддержки! Пацанам удачи в важнейших матчах за сборную! Алга!" – написал в Instagram Бахтиер Зайнутдинов.

Накануне Бахтиер Зайнутдинов получил травму в матче турецкого чемпионата, когда его "Бешикташ" принимал "Истанбул Башакшекир".

Спустя время после этого случая казахстанская федерация футбола сделала обращение к болельщикам, в надежде, что полузащитник возможно сможет помочь в двух оставшихся играх нашей сборной. Однако, травма оказалась серьезной, о чем свидетельствует второе заявление KФФ.

В ноябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два ответственных матча. 17 ноября против Сан-Марино, а 21 ноября Казахстан сыграет в Любляне против Словении.

Стоит подчеркнуть, что команда Магомеда Адиева осталась без двух ведущих игроков перед решающими матчами. Помимо Зайнутдинова, на месяц из строя вышел капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, который также сейчас находится на стадии восстановления после травмы.