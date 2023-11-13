Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана после травмы

Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана после травмы Фото: Instagram/kff_team
Бахтиер Зайнутдинов обратился к фанатам после инцидента в Турции: футболист получил жуткую травму перед решающими матчами сборной Казахстана в отборе Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

25-летний полузащитник казахстанской сборной по футболу, выступающий за турецкий "Бешикташ", перенес малую операцию на нос, который ему сломали накануне в ходе матча в Турции. У Зайнутдинова также сломана скула. Спортсмен выразил благодарность болельщикам. 

"Спасибо за Вашу поддержку! Всем большой Рахмет за теплые слова поддержки! Пацанам удачи в важнейших матчах за сборную! Алга!" – написал в Instagram Бахтиер Зайнутдинов. 

Накануне Бахтиер Зайнутдинов получил травму в матче турецкого чемпионата, когда его "Бешикташ" принимал "Истанбул Башакшекир".

Спустя время после этого случая казахстанская федерация футбола сделала обращение к болельщикам, в надежде, что полузащитник возможно сможет помочь в двух оставшихся играх нашей сборной. Однако, травма оказалась серьезной, о чем свидетельствует второе заявление KФФ.

В ноябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два ответственных матча. 17 ноября против Сан-Марино, а 21 ноября Казахстан сыграет в Любляне против Словении.

Стоит подчеркнуть, что команда Магомеда Адиева осталась без двух ведущих игроков перед решающими матчами. Помимо Зайнутдинова, на месяц из строя вышел капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, который также сейчас находится на стадии восстановления после травмы.

Читайте также

Хоккей Герой КХЛ
Батырлан Муратов признан игроком дня в КХЛ
Московский экзамен для "Нефтехимика" и битва обитателей дна в Сочи
Московский экзамен для "Нефтехимика" и битва обитателей дна в Сочи
Футбол Пропуск Игр
Зайнутдинов пропустит решающие матчи против Сан-Марино и Словении
Жанель Абдрахманова
Евро-2024 Бахтиер Зайнутдинов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления