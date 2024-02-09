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Зайнутдинов помог "Бешикташу" выйти в четвертьфинал Кубка Турции

Футбол Четвертьфинал Кубок Турции Фото: Instagram/besiktas
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов посодействовал своему клубу "Бешикташ" пробиться в 1/4 финала Кубка Турции по футболу, сообщает Zakon.kz.

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Поединок, который прошел на арене "Антальяспор" завершился успехом гостей с результатом 2:1. Счет открыли хозяева поля, благодаря голу Зимера Бытычи на 30-й минуте. После перерыва "Бешикташ" восстановил равновесие, когда Джексон Мулека нанес удар головой в сетку ворот соперничающей команды.


Тот же Мулека за минуту до финального свистка оформил дубль, огорчив голкипера "Антальяспора" во второй раз в матче.

Футбол Кубок Турции Четвертьфинал

Фото: Instagram/besiktas

Данная победа позволила "Черным орлам" завоевать путевку в четвертьфинал Кубка Турции. Немалый вклад в этот успех вложил и Бахтиер Зайнутдинов, который хорошо отработал в оборонительных позициях гостей, не дав забить забить хозяевам больше одного мяча. Он пробыл на поле все 90 минут.

Между тем "Бешикташ", который сейчас располагается на третьей строчке турецкого чемпионата, уже начал подготовку к будущим матчам. Вечером 12 февраля "Черные орлы" на выезде сыграют с "Кайсериспором". 

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