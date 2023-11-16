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"Барыс" всухую проиграл челябинскому "Трактору" в матче КХЛ

хоккей Фото: hcbarys.kz
"Барыс" открыл очередную выездную серию сухим поражением от челябинского "Трактора", сообщает Zakon.kz.

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Вернулся в состав после травмы Роман Старченко, также в заявке оказались новички Энтони Камара и Евгений Рымарев. Позиции лимитчиков заняли Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.

Гости неплохо провели стартовые смены, но далее "Трактор" по-настоящему включился в игру и создал несколько очень опасных моментов у чужих ворот. И все же на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Ключевой момент поединка произошел в концовке второго отрезка. Энтони Камара заработал пятиминутный штраф, и челябинцы еще до перерыва все же распечатали Эдварда Паскуале – неберущимся броском отметился Владимир Ткачёв. Большинство перешло в заключительную треть, и хозяевам хватило 19 секунд, чтобы упрочить преимущество – отличился Сергей Телегин. А вот в составе "Барыса" так и не нашлось игрока, который бы смог огорчить Зака Фукале.

"Трактор" – "Барыс" 2:0 (0:0, 1:0, 1:0):

  • 1:0 – 37:02 – Ткачёв (Телегин, Шабанов) ГБ
  • 2:0 – 40:19 – Телегин (Ткачёв) ГБ

Вратари: Фукале – Паскуале

18 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в Магнитогорске с "Металлургом".

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