Магомед Адиев: У сборной Казахстана одно желание – победить

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции перед встречей национальной команды с Сан-Марино рассказал, как казахстанские футболисты готовятся к одному из решающих поединков отборочного раунда Чемпионата Европы-2024.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.



Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, Магомед Адиев ответил на вопросы журналистов и рассказал, в каком настроении находятся игроки сборной.

"Команда в хорошем настроении. Те тренировочные дни, которые мы провели, прошли в позитивном настроении. Чувствуется настрой у парней. Понимаем значимость предстоящих матчей, продолжения борьбы за путевку на Евро. У нашей команды и страны желание одно – победить", – подчеркнул Магомед Адиев.

Главный тренер казахстанских футболистов подчеркнул, что в предстоящем матче болельщики увидят определенные корректировки на поле. Он отметил, что к сборной Сан-Марино, которая пока не набрала ни одного очка в отборочных матчах, все равно следует отнестись с уважением и планировать игру соответствующим образом.

"Сборная, в любом случае, не получится классической, так как у нас есть кадровые проблемы. Есть определенные перестановки. К сожалению, Зайнутдинов получил травму. В принципе, варианты игры с другим футболистом на этой позиции есть, поэтому сильно план менять мы не будем. Есть футболисты, которые побывали на просмотровом ознакомительном сборе. Много молодых игроков, есть другой защитник – Асранкулов". Магомед Адиев

Главный тренер подчеркнул, что стремится минимизировать риски и эксперименты, осознавая большую ответственность перед болельщиками.

Решающий матч отбора Чемпионата Европы-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино пройдет в Астане вечером 17 ноября. Подробнее о предстоящей встрече читайте здесь.

