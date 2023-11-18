Самая сексуальная боксерша Казахстана показала любимого

Спортсменка из Казахстана, которую нередко называют самой обворожительной боксершой – Ангелина Лукас, поделилась фотографиями со своим молодым человеком, сообщает Zakon.kz.

Фотографии любимого Лукас опубликовала на своей личной странице в Instagram.

"Наша цель одна, наш путь одинаковый, наши планы одинаковые, взгляды одинаковые и мы любим друг друга. И наш спорт одинаковый", - подписала фото боксерша.

В конце октября казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО) первый раз в качестве профессионала уступила своей сопернице из Чили Даниэле Асенхо в рамках титульной встречи на ринге Стамбула (Турция).

