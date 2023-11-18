"Барыс" против лидера Востока: какие шансы?

Olimpbet предлагает аналитику к важнейшим матчам субботы в КХЛ.

"Металлург" (Магнитогорск) – "Барыс" (Астана). 18 ноября, 17:30 (время Астаны)

Обыграв в овертайме "Сибирь", магнитогорцы продлили свою победную серию в регулярном первенстве до шести матчей, благодаря чему вышли в лидеры Восточной конференции.

А ведь перед этим "Металлург" пять раз кряду проиграл, прервав затяжную полосу неудач как раз во встрече с "Барысом", которая состоялась 31 октября и завершилась в пользу "магнитки" со счетом 3:2.

Сможет ли казахстанская команда закольцевать лихую поступь коллектива Андрея Разина и поправить свое незавидное турнирное положение, хотя бы немного приблизившись к зоне плей-офф?

Сделать это клубу из Астаны будет неимоверно тяжело. "Барыс" уже дважды уступил "Металлургу" по ходу текущего сезона, а из десяти последних личных встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги казахстанцы выиграли всего одну.

Эксперты Olimpbet видят в "магнитке" безоговорочного фаворита в противостоянии с "барсами". Победитель матча: "Металлург" – 1.35, "Барыс" – 3.18. Кроме того, казахстанский букмекер № 1 полагает, что в магнитогорском матче с большой долей вероятности будет заброшено не меньше пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.21, Б – 1.66.

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Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Салават Юлаев" (Уфа). 18 ноября, 20:00

"Зеленое дерби" – одно из самых знаковых и принципиальных противостояний КХЛ. А разве может быть иначе в споре друзей-соседей? "Ак Барс" и "Салават Юлаев" очень ревностно относятся к успехам друг друга, но это никак не отражается на взаимоуважении игроков и болельщиков обоих клубов.

Казанцы с уфимцами спокойно продвигаются по дистанции "регулярки", уверенно располагаясь в кубковой восьмерке Востока. Нет никаких сомнений, что обе "зеленые" команды выйдут в плей-офф и будут ставить задачу завоевать Кубок Гагарина, которым в разные годы владели и те, и другие.

В сезоне-2023/24 "Салават Юлаев" и "Ак Барс" выясняли отношения уже трижды, и всякий раз победу праздновали хозяева, причем в основное время – дважды побеждал клуб из Уфы, один раз – команда из Казани.

Следующий раунд "зеленого дерби" состоится в столице Татарстана, что заметно повышает шансы принимающей стороны на победу. Вот и аналитики Olimpbet считают, что у "барсов" шансов на успех заметно больше, чем у их соперников. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.55. "Салават Юлаев" – 2.45. А вероятность овертайма самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.

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