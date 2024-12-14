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Спорт

Казахстанские спасатели стали призерами на чемпионате мира по ММА в Индонезии

спасатели стали призерами ЧМ по ММА, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 21:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
На чемпионате мира по ММА "GAMMA" в Джакарте (Индонезия) казахстанские спасатели Ерназ Мусабек и Мансур Шахгереев завоевали золотые медали. Серебряную награду команде принес Нуркеш Анас, сообщает Zakon.kz.

В МЧС отметили, что казахстанцы вновь доказали, что "мужество, сила духа и профессионализм являются неотъемлемыми качествами спасателей".

"Для меня большая честь представлять нашу страну и МЧС на чемпионате мира. Этот успех – результат упорных тренировок, поддержки нашего министра генерала-майора Чингиса Аринова. Работа спасателя требует от нас не только физической подготовки, но и силы духа, выдержки и уверенности в своих силах – эти качества помогли мне добиться победы. Мы, спасатели, каждый день доказываем, что границ для силы и духа нет, как на службе, так и на спортивной арене", – отметил Ерназ Мусабек.

Ранее сообщалось, что казахстанскому тяжелоатлету Андасу Самарканову не удалось выиграть медаль на первом чемпионате мира в его карьере из-за травмы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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