Феноменальная результативность Роналду потрясла футбольный мир

Звездный португальский форвард саудовской футбольной команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду отличился в девяти матчах клуба и сборной подряд. Во всех встречах он либо забивал, либо делал голевые передачи. 19 ноября он отдал результативный пас в игре с Исландией, сообщает Zakon.kz.

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Капитан португальской сборной проявляет поразительную результативность уже в девятом матче подряд. За это время Роналду, выступая в составе "Аль-Насра" и сборной Португалии, 10 раз поразил ворота соперников и сделал пять результативных передач. 19 ноября в отборочном поединке Евро-2024 между Португалией и Исландией он сделал голевую передачу своему партнеру по сборной Рикарду Орту.





Фото: Instagram/cristiano

Матч завершился победой сборной Португалии – 2:0. Португальцы выиграли все 10 матчей квалификационного раунда Евро-2024 в подгруппе J. Команда Роберто Мартинеса забила 36 голов и пропустила всего два мяча. Португальские футболисты одними из первых завоевали путевку на чемпионат Европы 2024 года.

Роналду пока занимает второе место в списке лучших снайперов отборочного турнира европейского первенства, забив 10 голов. Он уступает только бельгийцу Ромелу Лукаку (14).

Ранее сообщалось, что Роналду забил один гол и установил сразу два рекорда.