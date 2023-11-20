Вратарь команды Словении дороже всей футбольной сборной Казахстана

Цена известного словенского голкипера Яна Облака на мировом футбольном рынке превышает стоимость всей сборной Казахстана. 30-летнего вратаря мадридского "Атлетико" оценивают в 35 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Сравнение провели перед предстоящим матчем отборочного раунда Евро-2024 между командами Словении и Казахстана, где на кону стоит путевка на будущий турнир.

Согласно данным Transfermarkt, общая стоимость всех игроков сборной Словении составляет 131,15 млн евро. По сравнению со словенцами суммарный "ценник" наших футболистов гораздо скромнее: в районе 21,48 млн евро. Самые дорогие игроки словенской команды – Ян Облак (35 млн евро), Беньямин Шешко (ФК "РБ Лейпциг", 30 млн), Яка Бийол ("Удинезе", 10 млн) и Санди Ловрич ("Удинезе", 10 млн).





Фото: Instagram/benjaminsesko

Что касается казахстанских футболистов, то здесь в тройку самых дорогих входят Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", 6,5 млн), Нуралы Алип ("Зенит", 2 млн) и Марат Быстров ("Ахмат", 1 млн). Остальные члены нашей сборной оцениваются менее чем в миллион евро. Но надо учитывать, что самый дорогостоящий казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов из-за травмы не поможет коллегам во встрече со Словенией. По той же причине не будет в составе казахстанской сборной ни Асхата Тагыбергена ("Ордабасы", 900 тыс. евро), ни Багдата Каирова ("Тобол", 450 тыс. евро).

В связи с отсутствием этих игроков можно сделать вывод, что общая стоимость сборной Словении почти в 10 раз превышает "ценник" казахстанской команды.

Несмотря на статистические данные (Словения занимает №54 в рейтинге FIFA, в то время как подопечные Магомеда Адиева располагаются на 98-й строчке), казахстанская сборная настроена на серьезную борьбу с оппонентом и напряженное соперничество на поле. Все внимание казахстанцев в ближайшие часы будет приковано к отборочному матчу со Словенией.

Исторический поединок за путевку на Евро-2024 пройдет на словенской арене "Стожице" в ночь на 21 ноября. Начало встречи – в 1:45 по времени Астаны. Казахстанцам нужна только победа, чтобы опередить противника в турнирной таблице подгруппы H, а хозяев поля устроит и ничейный результат.