Вратарь сборной России переходит в "Пари Сен-Жермен"

25-летний вратарь российского клуба "Краснодар" Матвей Сафонов собирается подписать контракт с французским ПСЖ после открытия трансферного окна. За голкипера российской сборной заплатят примерно 20 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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К данному часу Сафонов уже находится в Париже, где проходит медосмотр. Его трансфер за 20 млн евро, из которых 2 млн в качестве бонуса, согласован сторонами. Контракт рассчитан на 5 лет.

Бонус в размере одного миллиона евро выплатят российскому вратарю, если он сыграет 20 игр за ПСЖ. Еще один миллион евро переведут "Краснодару" за 30 матчей голкипера в составе "парижан".



🚨BREAKING



❗️🇷🇺Matvey Safonov est à Paris et va passer sa visite médicale prochainement. Le gardien a eu le feu vert du FK Krasnodar pour voyager



🔹Accord total entre les clubs

🔹Contrat de 5 ans pic.twitter.com/aSBaBn6EdM — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 28, 2024

Матвей Сафонов станет первым новичком команды Луиса Энрике при открытии летнего трансферного окна, которое произойдет 1 июля.

Как полагают в Париже, приход россиянина усилит конкуренцию с основным вратарем Джанлуиджи Доннарумма и компенсирует уход Кейлора Наваса. Ну а также повысить планку для третьего вратаря Пари Сен-Жермена – Арнау Тенаса.





Фото: Instagram/motya_39

С приходом Матвея Сафонова чемпион Франции, с другой стороны, теряет свою главную звезду мирового масштаба – Килиана Мбаппе.



Будущий игрок "Реала" уже прикупил пару недвижимостей в столице Испании. Одна из которых принадлежала знаменитому футболисту сборной Уэльса – Гарету Бейлу.