Визит "Барыса" к удобному противнику и "армейское" дерби

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи среды в КХЛ. 21 декабря в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в Нижнекамске встретится с местным "Нефтехимиком", а СКА в Санкт-Петербурге примет московских одноклубников.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Барыс" (Астана). 21 декабря, 22:00 (время Астаны)

Для нижнекамцев это будет первый матч после возобновления "регулярки", тогда как астанчане одну игру уже провели. В упорнейшей борьбе "Барыс" уступил на выезде "Салавату Юлаеву" со счетом 4:5, смазав дебют своему новому, уже третьему с начала сезона главному тренеру Олегу Болякину.

Положение клуба из Астаны близко к безнадежному, в плей-офф казахстанскую команду мы вряд ли увидим: от последнего, восьмого кубкового места Восточной конференции "барсы" отстают уже на 14 очков.

Впрочем, у "Нефтехимика" дела идут немногим лучше, хотя "волки" и опережают "барсов" на пять баллов при игре в запасе.

Кого можно считать фаворитом встречи в Нижнекамске? С одной стороны, за "Нефтехимик" – родной лед и горячая поддержка болельщиков. С другой – не стоит забывать, что "Барыс" победил во всех трех сражениях текущего сезона, причем однажды сделал это с неприличным счетом 8:0.

Аналитики Olimpbet полагают, что у "Нефтехимика" гораздо больше шансов на то, чтобы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, чем у "Барыса" выиграть в четвертый раз подряд. Победитель матча: "Нефтехимик" – 1.51, "Барыс" – 2.54. А вероятность овертайма самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.18.

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Фото: Olimpbet

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 21 декабря, 22:30

Оба "армейских" коллектива делегировали серьезный десант в сборную России на Кубок Первого канала, после которого совершенно по-разному возобновили регулярное первенство.

Питерцы проехались катком по ХК "Сочи", разгромив "леопардов" со счетом 7:2, а вот москвичи потерпели болезненное поражение в столичном дерби от "Динамо", уступив "бело-голубым" 1:4.

СКА уже поднялся в обойму сеяных команд Запада, тогда как ЦСКА занимает лишь шестую строчку в таблице. Хотя нет никаких сомнений в том, что действующий обладатель Кубка Гагарина будет защищать титул в плей-офф.

Это будет уже третья "армейская" битва в текущей "регулярке", две предыдущих остались за клубом с берегов Невы. Сможет ли команда Сергея Федорова впервые в сезоне обыграть коллектив Романа Ротенберга?

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в центральной битве игрового дня в КХЛ, отдавая небольшое предпочтение хозяевам. Победитель матча: СКА – 1.79, ЦСКА – 2.01. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что красный свет за воротами зажжется не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.14, Б – 1.7.

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