Появились фото сборной Казахстана после поражения

В борьбе за путевку на Евро-2024 сборная Казахстана уступила конкурентам из Словении. Казахстанская федерация футбола опубликовала фотографии и видео с поля после проигрыша, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Исторический для Казахстана матч со сборной Словении за выход на Евро-2024 завершился в ночь на 21 ноября в Любляне.

На последних минутах встречи хозяева поля вырвали победу у казахстанской сборной, обыграв подопечных Адиева на одно очко. Итог игры составил 2:1.

Примечательно, что по окончании игры в Любляне, тренер казахстанских футболистов отметил ключевые моменты встречи и похвалил игроков.

Также и футбольные фанаты не остались в стороне, они продолжают поддерживать и благодарить команду.

Знаете что радует?! Что наши парни Самородов, Оразов, Чесноков, Алип будут играть в Европе, их увидели весь мир.

Теперь вас будут бояться.

Вы бились достойно! Выше нос! Весь мир увидел ваш характер!

Они бились! Давайте поддержим команду! Они играют достойно!

Самые худшие игроки – это мы болельщики. Когда побеждают гордимся... когда проигрывают ненавидим.

Наши парни играли очень достойно, просто красавчики. Есть будущее и они доказали. Состав молодой.

Магомед – гений!

Спасибо, Адиев, что вы подняли сборную Казахстана на ноги. Сегодня не получилось, получится завтра.

Часовая разница еще важна! Все равно, вы – молодцы! Мы с Вены приехали. 8 часов в дороге, и все равно благодарим вас за такую яркую игру! Так кричали, что голос сорвали, – пишут интернет-пользователи.

Стоит отметить, что несмотря на поражение, подопечные Магомеда Адиева сохраняют шансы пройти отбор в финальную часть турнира.