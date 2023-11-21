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Появились фото сборной Казахстана после поражения

Появились фотографии казахстанских футболистов после поражения Фото: Instagram/kff_team
В борьбе за путевку на Евро-2024 сборная Казахстана уступила конкурентам из Словении. Казахстанская федерация футбола опубликовала фотографии и видео с поля после проигрыша, сообщает Zakon.kz.

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Исторический для Казахстана матч со сборной Словении за выход на Евро-2024 завершился в ночь на 21 ноября в Любляне.

На последних минутах встречи хозяева поля вырвали победу у казахстанской сборной, обыграв подопечных Адиева на одно очко. Итог игры составил 2:1.

Примечательно, что по окончании игры в Любляне, тренер казахстанских футболистов отметил ключевые моменты встречи и похвалил игроков.

Также и футбольные фанаты не остались в стороне, они продолжают поддерживать и благодарить команду.

  • Знаете что радует?! Что наши парни Самородов, Оразов, Чесноков, Алип будут играть в Европе, их увидели весь мир.
  • Теперь вас будут бояться.
  • Вы бились достойно! Выше нос! Весь мир увидел ваш характер!
  • Они бились! Давайте поддержим команду! Они играют достойно!
  • Самые худшие игроки – это мы болельщики. Когда побеждают гордимся... когда проигрывают ненавидим.
  • Наши парни играли очень достойно, просто красавчики. Есть будущее и они доказали. Состав молодой.
  • Магомед – гений!
  • Спасибо, Адиев, что вы подняли сборную Казахстана на ноги. Сегодня не получилось, получится завтра.
  • Часовая разница еще важна! Все равно, вы – молодцы! Мы с Вены приехали. 8 часов в дороге, и все равно благодарим вас за такую яркую игру! Так кричали, что голос сорвали, – пишут интернет-пользователи.

Стоит отметить, что несмотря на поражение, подопечные Магомеда Адиева сохраняют шансы пройти отбор в финальную часть турнира.

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