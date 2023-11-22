Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Месси раскритиковал бразильскую полицию за избиение фанатов

Футбол ЧМ-2026 Победа Фото: Instagram/afaseleccion
Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл причину ухода его команды с поля в принципиальном гостевом поединке с Бразилией утром 22 ноября, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Marca, 8-кратный обладатель "Золотого мяча" после победного матча с Бразилией прокомментировал свой поступок, когда он увел своих коллег в подтрибунное помещение, не дав вовремя начаться игре. 

"Мы пережили эту ситуацию плохо, видели, как полиция избивала людей, на трибунах были семьи наших игроков. Опять репрессии против народа. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не о том, чтобы продолжить игру. Мы все-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной". Лионель Месси

Один из лучших форвардов мира, увидев беспорядки на арене "Маракана", принял решение пойти вместе со своими товарищами, чтобы попытаться успокоить ситуацию. Также он предложил не покидать поле, пока не прекратятся разборки.


Как пишет источник, Месси даже намекнул, что этот матч вообще не следовало проводить, поскольку мысли игроков были уже полностью отвлечены от игры.

"Думаю, сделали это, потому что это был способ немного успокоить всех. Важность игры была второстепенной, могла случиться трагедия, поэтому, когда немного все успокоилось, мы решили зайти внутрь. Там мы спросили, как родственники, как дела у людей". Лионель Месси

Начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено почти на полчаса из-за драки болельщиков на стадионе, куда вмешалась и местная полиция. 

Сам же матч закончился победой чемпионов мира 2022 года. После шести туров Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с багажом в 15 очков. Бразилия располагается на шестой позиции (7 баллов).   

Читайте также

Футбол Путевка Евро-2024
Бронзовые призеры последнего мундиаля завоевали путевку на Евро-2024
Федерация водных видов спорта подвела итоги деятельности за год
Федерация водных видов спорта подвела итоги деятельности за год
Футбол ЧМ-2026 Победа
Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию в отборе ЧМ-2026
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Аргентина Бразилия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления