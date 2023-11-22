Месси раскритиковал бразильскую полицию за избиение фанатов

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл причину ухода его команды с поля в принципиальном гостевом поединке с Бразилией утром 22 ноября, сообщает Zakon.kz.

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По информации Marca, 8-кратный обладатель "Золотого мяча" после победного матча с Бразилией прокомментировал свой поступок, когда он увел своих коллег в подтрибунное помещение, не дав вовремя начаться игре.

"Мы пережили эту ситуацию плохо, видели, как полиция избивала людей, на трибунах были семьи наших игроков. Опять репрессии против народа. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не о том, чтобы продолжить игру. Мы все-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной". Лионель Месси

Один из лучших форвардов мира, увидев беспорядки на арене "Маракана", принял решение пойти вместе со своими товарищами, чтобы попытаться успокоить ситуацию. Также он предложил не покидать поле, пока не прекратятся разборки.





Как пишет источник, Месси даже намекнул, что этот матч вообще не следовало проводить, поскольку мысли игроков были уже полностью отвлечены от игры.

"Думаю, сделали это, потому что это был способ немного успокоить всех. Важность игры была второстепенной, могла случиться трагедия, поэтому, когда немного все успокоилось, мы решили зайти внутрь. Там мы спросили, как родственники, как дела у людей". Лионель Месси

Начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено почти на полчаса из-за драки болельщиков на стадионе, куда вмешалась и местная полиция.

Сам же матч закончился победой чемпионов мира 2022 года. После шести туров Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с багажом в 15 очков. Бразилия располагается на шестой позиции (7 баллов).