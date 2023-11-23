Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что получил травму паха в первом тайме матча с Бразилией, сообщает Zakon.kz

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"Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024 год, выкладываясь полностью", – приводит слова Месси ESPN.

Месси отметил, что 27-минутная задержка начала матча вызванная столкновениями фанатов с полицией поспособствовала его травме. "Не помогло и то, что пришлось уйти в раздевалку и остыть после разминки, а потом вернуться", – сказал форвард.

Ранее сообщалось, что начало матча между сборными было отложено из-за драк болельщиков между собой и с полицией на стадионе. Изначально в конфликт вмешались аргентинские футболисты, но затем Месси увёл команду с поля в подтрибунное помещение.

После шести туров сборная Аргентины занимает первое место в отборе на чемпионат мира – 2026. Команда Лионеля Скалони набрала 15 очков из 18. Бразилия расположилась на шестом месте, у неё семь очков.



