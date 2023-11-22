Будущий соперник Казахстана едва не обыграл двукратных чемпионов мира по футболу

Сборная Греция по футболу, с которой казахстанцам предстоит встреча в плей-офф Евро-2024, чуть не сотворила сенсацию накануне. Греки упустили домашнюю победу в матче с Францией, ведя по ходу игры со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Данный поединок, который проходил в рамках квалификации Евро-2024, в итоге завершился миром на афинской арене – 2:2. Чемпионы мира французы (1998, 2018) ушли от поражения за 15 минут до финального свистка, хотя в начале матча они первыми открыли счет. До перерыва отличился Оливье Жиру.





Фото: Instagram/equipedefrance

После отдыха сборная Греции сумела восстановить равновесие усилиями Анастасиоса Бакасетаса. А спустя мгновение греки вовсе вырвались вперед, гол забил форвард Фотис Иоаннидис.





Фото: Instagram/ethnikiomada

Однако французы не дали грекам набрать три победных очка, и на 74-й минуте их спас Юссуф Фофана. Полузащитник "Монако" сравнял счет – 2:2.



Тем самым сборная Греции заняла третье место в отборочном раунде Евро-2024 в подгруппе B с активом 13 очков. И теперь греки сыграют в плей-офф турнира весной будущего года, где их соперником стала команда Казахстана.

По сведениям некоторых СМИ, поединок между Грецией и Казахстаном пройдет на стадионе OPAP Arena в Афинах вместимостью более 30 тысячи зрителей.

