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Будущий соперник Казахстана едва не обыграл двукратных чемпионов мира по футболу

Футбол Отбор Евро-2024 Фото: Instagram/ethnikiomada
Сборная Греция по футболу, с которой казахстанцам предстоит встреча в плей-офф Евро-2024, чуть не сотворила сенсацию накануне. Греки упустили домашнюю победу в матче с Францией, ведя по ходу игры со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Данный поединок, который проходил в рамках квалификации Евро-2024, в итоге завершился миром на афинской арене – 2:2. Чемпионы мира французы (1998, 2018) ушли от поражения за 15 минут до финального свистка, хотя в начале матча они первыми открыли счет. До перерыва отличился Оливье Жиру. 

Футбол Евро-2024 Ничья

Фото: Instagram/equipedefrance

После отдыха сборная Греции сумела восстановить равновесие усилиями Анастасиоса Бакасетаса. А спустя мгновение греки вовсе вырвались вперед, гол забил форвард Фотис Иоаннидис.

Футбол Евро-2024 Ничья

Фото: Instagram/ethnikiomada

Однако французы не дали грекам набрать три победных очка, и на 74-й минуте их спас Юссуф Фофана. Полузащитник "Монако" сравнял счет – 2:2.

Тем самым сборная Греции заняла третье место в отборочном раунде Евро-2024 в подгруппе B с активом 13 очков. И теперь греки сыграют в плей-офф турнира весной будущего года, где их соперником стала команда Казахстана.  

По сведениям некоторых СМИ, поединок между Грецией и Казахстаном пройдет на стадионе OPAP Arena в Афинах вместимостью более 30 тысячи зрителей.

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