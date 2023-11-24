Лидера сборной Казахстана сравнили со звездой НХЛ

Хоккеист сборной Казахстана и клуба "Металлург" Никита Михайлис набрал шесть очков в матче против "Трактора" в рамках игр КХЛ. После этого наставник "Магнитки" Андрей Разин сравнил казахстанца со звездой "Питтсбурга" Евгением Малкиным, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер клуба из Магнитогорска высказал данное мнение после поединка чемпионата КХЛ с челябинским "Трактором", где его подопечные праздновали успех со счетом 6:3. А казахстанский форвард Никита Михайлис по итогам встречи набрал 6 (1+5) очков и стал главной звездой матча.



"Хет-трик Петунина войдет в историю, как и шесть очков Михайлиса. Кто-нибудь зарабатывал шесть очков за "Металлург"? Малкин? Ну вот. Михайлиса все ругают, а он как Малкин уже". Андрей Разин, главный тренер Металлурга

В противостоянии с "Трактором" Никита Михайлис принял участие во всех голевых ситуациях своей команды, он забил гол и сделал пять ассистов.





Хоккеист "Магнитки" нанес три броска по воротам челябинцев и провел на льду 16 минут, по окончании встречи в раздевалке получил свой заслуженный приз.

После победы над "Трактором" клуб Михайлиса единолично возглавил сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. После 35 проведенных игр "Магнитка" стоит на первом месте, набрав 50 очков. А бывшая команда Никиты – "Барыс" – располагается на предпоследней 22-й строчке с активом 27 баллов.





Накануне столичный коллектив после серии поражений наконец-то порадовал своих болельщиков, обыграв на своем льду "Нефтехимик" – 4:3. Следующую игру "Барыс" проводит также дома против "Витяза" 27 ноября.