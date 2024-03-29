Тренер "Металлурга" высказался о безголевой серии лидера сборной Казахстана

Наставник хоккейного клуба "Металлург" из Магнитогорска Андрей Разин после победного матча против московского "Спартака" прокомментировал серию без шайб одного из своих форвардов Никиты Михайлиса, сообщает Zakon.kz.

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Один из ведущих нападающих "Магнитки" и лидер сборной Казахстана не может поразить ворота соперников в 11-ти последних матчах плей-офф Кубка Гагарина.

"По ходу матча никто из нападающих не вылетел, менять кого-то не было смысла. К Никите Михайлису нет никаких претензий, у человека "не прет". Не знаю, что с этим сделать. Парень старается, действительно жалко, что он никак не забьет". Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

Несмотря на отсутствие голов у Никиты Михайлиса, пока помогают его напарники, которые 28 марта принесли третью победу "Металлургу" в противостоянии со "Спартаком", и после этого счет в серии стал 3:2 в пользу команды Андрея Разина.

Шестая игра между этими командами пройдет в Москве 30 марта.

Между тем в другой четвертьфинальной серии, где встречаются "Локомотив" и "Авангард", омские хоккеисты сумели выровнять положение в серии – 3:3. К данному часу коллективы ждут седьмого решающего поединка на льду Омска 30 марта.

Если 4 команды еще сражаются за оставшиеся две путевки в полуфинал Кубка Гагарина, то два коллектива уже несколько дней назад обеспечили себе проход в этот раунд. Это "Автомобилист" и "Трактор".

По жеребьевке в 1/2 финала клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем пары "Металлург" – "Спартак". А в другом полуфинале текущего сезона команда из Челябинска встретится с лучшим в паре "Авангард" – "Локомотив".