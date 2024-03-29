Тренер "Металлурга" высказался о безголевой серии лидера сборной Казахстана
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Один из ведущих нападающих "Магнитки" и лидер сборной Казахстана не может поразить ворота соперников в 11-ти последних матчах плей-офф Кубка Гагарина.
"По ходу матча никто из нападающих не вылетел, менять кого-то не было смысла. К Никите Михайлису нет никаких претензий, у человека "не прет". Не знаю, что с этим сделать. Парень старается, действительно жалко, что он никак не забьет".Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин
Несмотря на отсутствие голов у Никиты Михайлиса, пока помогают его напарники, которые 28 марта принесли третью победу "Металлургу" в противостоянии со "Спартаком", и после этого счет в серии стал 3:2 в пользу команды Андрея Разина.
Шестая игра между этими командами пройдет в Москве 30 марта.
Между тем в другой четвертьфинальной серии, где встречаются "Локомотив" и "Авангард", омские хоккеисты сумели выровнять положение в серии – 3:3. К данному часу коллективы ждут седьмого решающего поединка на льду Омска 30 марта.
Если 4 команды еще сражаются за оставшиеся две путевки в полуфинал Кубка Гагарина, то два коллектива уже несколько дней назад обеспечили себе проход в этот раунд. Это "Автомобилист" и "Трактор".
По жеребьевке в 1/2 финала клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем пары "Металлург" – "Спартак". А в другом полуфинале текущего сезона команда из Челябинска встретится с лучшим в паре "Авангард" – "Локомотив".