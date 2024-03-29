Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тренер "Металлурга" высказался о безголевой серии лидера сборной Казахстана

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:08 Фото: Instagram/hcmetallurg
Наставник хоккейного клуба "Металлург" из Магнитогорска Андрей Разин после победного матча против московского "Спартака" прокомментировал серию без шайб одного из своих форвардов Никиты Михайлиса, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Один из ведущих нападающих "Магнитки" и лидер сборной Казахстана не может поразить ворота соперников в 11-ти последних матчах плей-офф Кубка Гагарина.

"По ходу матча никто из нападающих не вылетел, менять кого-то не было смысла. К Никите Михайлису нет никаких претензий, у человека "не прет". Не знаю, что с этим сделать. Парень старается, действительно жалко, что он никак не забьет".Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

Несмотря на отсутствие голов у Никиты Михайлиса, пока помогают его напарники, которые 28 марта принесли третью победу "Металлургу" в противостоянии со "Спартаком", и после этого счет в серии стал 3:2 в пользу команды Андрея Разина.

Шестая игра между этими командами пройдет в Москве 30 марта.

Между тем в другой четвертьфинальной серии, где встречаются "Локомотив" и "Авангард", омские хоккеисты сумели выровнять положение в серии – 3:3. К данному часу коллективы ждут седьмого решающего поединка на льду Омска 30 марта.

Если 4 команды еще сражаются за оставшиеся две путевки в полуфинал Кубка Гагарина, то два коллектива уже несколько дней назад обеспечили себе проход в этот раунд. Это "Автомобилист" и "Трактор".

По жеребьевке в 1/2 финала клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем пары "Металлург" – "Спартак". А в другом полуфинале текущего сезона команда из Челябинска встретится с лучшим в паре "Авангард" – "Локомотив".

Читайте также

Футбол Вечеринка Барселона
Экс-футболист "Барсы" Алвес организовал вечеринку после выхода из тюрьмы
Спорт
Спортсменка из Британии преодолела ультрамарафон Баркли
Закончат ли &quot;Локомотив&quot; и &quot;Авангард&quot; спор в Кубке Гагарина
Закончат ли "Локомотив" и "Авангард" спор в Кубке Гагарина
Куандык Шынасилов
КХЛ Никита Михайлис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Алматы, ураган, пробки, отключение света
Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: