"Барыс" расстался со своим лучшим снайпером

"Ак Барс" и "Барыс" произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Райли Барбер, а в обратном направлении проследует защитник Кристиан Хенкель, сообщает Zakon.kz.

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Контракт форварда действует до конца сезона 2023/24. Игрок проводит в КХЛ первый сезон, набрав в составе "Барыса" 23 (10+13) очка в 28 матчах.

"Барбер – снайпер высокого уровня, обученный и адаптированный КХЛ. К тому же, праворукий и в хорошем возрасте. Мы считаем, что он повысит конкуренцию в составе и положительно повлияет на большинство. Благодарим "Барыс" за сотрудничество, немаловажно, что и сам игрок выразил желание играть за наш клуб. Мы также благодарим Кристиана за его добросовестную работу в нашей команде. За годы в "Ак Барсе" он смог добиться высоких результатов и выйти на новый уровень". Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин

Райли Барбер родился 7 февраля 1994 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). В профессиональной карьере выступал за "Херши Бэрс" (2015-2019), "Вашингтон Кэпиталз" (2016-2017), "Лаваль Рокет" (2019-2020), "Монреаль Канадиенс" (2019-2020), "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз" (2020), "Гранд-Рапидс Гриффинс" (2020-2022), "Детройт Ред Вингз" (2021-2022), "Техас Старз" (2022-2023), "Барыс" (2023).



В АХЛ Барбер выступал на протяжении 8 сезонов, отыграл 479 матчей и набрал 388 (193+195) очков. В НХЛ провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

Достижения: чемпион мира среди юниорских команд (2012), чемпион мира среди молодежных команд (2013).