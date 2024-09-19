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"Барыс" потерпел разгромное поражение в матче против "Ак Барса

&quot;Барыс&quot; потерпел разгромное поражение в матче против &quot;Ак Барса, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 23:36 Фото: ru.hcbarys.kz
Столичный клуб "Барыс" 19 сентября потерпел сокрушительное поражение в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сыграв против "Ак Барса" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, матч, прошедший на "Татнефть-Арене", завершился убедительной победой хозяев со счетом 5:0.

Счет был открыт на 10-й минуте первого периода – отличился Дмитрий Яшкин после передач Ника Петана и Александра Барабанова. Уже на 13-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Барабанова увеличил преимущество "Ак Барса".

Во втором периоде голов не было, однако на четвертой минуте заключительного периода Александр Барабанов сделал счет 3:0. Всего через 43 секунды Егор Коршков с передач Артема Галимова и Никиты Лямкина увеличил разрыв до 4:0. В концовке Никита Дыняк установил окончательный результат встречи – 5:0.

Двумя днями ранее "Барыс" одержал свою первую победу в сезоне, выиграв у "Автомобилиста" в овертайме со счетом 2:1.

Отметим, что до этой игры "Ак Барс" выиграл 41 из 51 личной встречи с "Барысом" в рамках КХЛ.

После шести туров "Барыс" продолжает занимать предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции.

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