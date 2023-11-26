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Казахстанский военнослужащий выиграл "золото" на международном турнире по джиу-джитсу

Мерхат Туяков Фото: МО РК
Военнослужащий Абайского гарнизона занял первое место в весовой категории 85 килограммов на крупном международном турнире, прошедшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Младший сержант Мерхат Туяков на пути к "золоту" одержал победу в поединках со спортсменами из России, Бразилии, Уругвая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Южной Кореи.

"Четырех соперников казахстанский военнослужащий поборол досрочно, еще над тремя он одержал верх по очкам. В борьбе за "золото" Мерхат Туяков победил спортсмена из Российской Федерации", – говорится на сайте Минобороны РК.

Мерхат Туяков борьбой джиу-джитсу занимается пять лет. Однако в состязаниях такого уровня наш атлет участвует впервые. До этого он занимался вольной борьбой и рукопашным боем.

Также на детско-юношеском чемпионате мира в Монтесильвано (Италия) юные казахстанские шахматисты завоевали три медали.

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