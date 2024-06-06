Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Беллингем объявлен лучшим футболистом сезона в "Реале"

Футбол Лучший игрок Реала, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 14:01 Фото: Instagram/realmadrid
20-летний английский футболист Джуд Беллингем признан игроком сезона в своем клубе – мадридском "Реале". За истекший период он забил 23 гола в 42 матчах королевской дружины, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Полузащитник "Галактикос" получил награду лучшего игрока по итогам прошедшего сезона, заняв первое место в голосовании болельщиков.

"Я по-настоящему горд выиграть приз в своем первом сезоне. Благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Очень счастлив быть здесь, быть частью этой семьи. Надеюсь, им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный сезон. Наслаждаюсь каждой минутой и секундой пребывания здесь. Каждый раз, выходя на поле, чувствую себя прекрасно. Для меня большая честь играть в Мадриде". Джуд Беллингем

В сезоне-2023/24 англичанин дебютировал за королевский клуб и сразу занял третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги (19 мячей).

Семь месяцев назад Беллингем был признан лучшим молодым футболистом 2023 года. А совсем недавно форвард "сливочных" выиграл престижную премию "Прорыв года" от Laureus.

Читайте также

Футбол Хет-трик Норвегия
Холанд оформил хет-трик и приблизился к рекорду сборной Норвегии
Футбол Тренер Бешикташа
Зайнутдинов и "Бешикташ" узнали имя нового главного тренера
Футбол Удар Челюсть
Футболистка из Конго с одного удара уложила соперницу на поле
Куандык Шынасилов
Джуд Беллингем ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: