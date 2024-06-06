Беллингем объявлен лучшим футболистом сезона в "Реале"

20-летний английский футболист Джуд Беллингем признан игроком сезона в своем клубе – мадридском "Реале". За истекший период он забил 23 гола в 42 матчах королевской дружины, сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник "Галактикос" получил награду лучшего игрока по итогам прошедшего сезона, заняв первое место в голосовании болельщиков.



"Я по-настоящему горд выиграть приз в своем первом сезоне. Благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Очень счастлив быть здесь, быть частью этой семьи. Надеюсь, им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный сезон. Наслаждаюсь каждой минутой и секундой пребывания здесь. Каждый раз, выходя на поле, чувствую себя прекрасно. Для меня большая честь играть в Мадриде". Джуд Беллингем

В сезоне-2023/24 англичанин дебютировал за королевский клуб и сразу занял третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги (19 мячей).

Семь месяцев назад Беллингем был признан лучшим молодым футболистом 2023 года. А совсем недавно форвард "сливочных" выиграл престижную премию "Прорыв года" от Laureus.

