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Роналду отменил пенальти и вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Футбол Отмена Пенальти Фото: Instagram/alnassr_fc
Капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился благородным поступком, исправив ошибку арбитра в матче Лиги чемпионов Азии, который назначил пенальти. Из-за этого команда португальца пробилась в плей-офф азиатского футбольного турнира чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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В рамках поединка 5-го тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Насром" и иранским "Персиполисом" Роналду упал в штрафной площади после контакта с игроком соперничающей команды. Рефери незамедлительно показал на точку, но португалец лично вмешался в эту ситуацию. Форвард объяснил судье, что данный момент не заслуживает назначения пенальти. Арбитр матча сразу воспользовался помощью системой VAR и отменил свое решение.


Сама же встреча завершилась нулевой ничьей, и несмотря на исход заключительного тура, "Аль-Наср" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Азии. Команда Роналду после 5-го тура набрала 13 очков и стала недосягаемой для своих преследователей. 

"Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений. Отличная работа команды".Криштиану Роналду

В последнем туре "Аль-Наср" на выезде 5 декабря сыграет с таджским "Истиклолом", аутсайдером подгруппы Е. Из данного квартета вторую путевку в плей-офф азиатского клубного чемпионата обеспечил себе "Персеполис", который на финише встретится с катарским "Аль-Духаилем".

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