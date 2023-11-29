Футзальный "Кайрат" начинает сражение за путевку в "Финал четырех"
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Помимо косовского коллектива, подопечных Марло Веласко в подгруппе В ждут "Бенфика" (Португалия) и "Добовец" (Словения).
20-кратные чемпионы Казахстана уже прибыли на место проведения состязаний, провели первую тренировку и готовы дать бой хозяевам паркета.
Алматинский клуб попытается в десятый раз попасть в четвертку лучших команд Европы, чтобы побороться за звание клубного чемпиона. В своей истории "Кайрат" уже дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (2013, 2015).
Фото: Instagram/afckairat
В рамках подготовки к элитному этапу Лиги чемпионов "Кайрат" на днях провел товарищеский матч с бельгийской командой "Спортинг Андерлехт". Поединок завершился боевой ничьей – 4:4, у алматинцев голы забивали Кайо Руис (дубль), Виана и Шушу.
Казахстанская команда свой стартовый матч с "Приштиной" проведет 30 ноября, начало игры запланировано на 1:00 по времени Астаны.
О составе "Кайрата" на играх Лиги чемпионов УЕФА подробнее читайте здесь.