Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футзальный "Кайрат" начинает сражение за путевку в "Финал четырех"

Футзальный "Кайрат" начинает сражение за путевку в "Финал четырех" Фото: Instagram/afckairat
В ночь на 30 ноября алматинский "Кайрат" сыграет первый матч в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Первым препятствием на пути к "Финалу четырех" станут хозяева турнира, команда "Приштина" из Косово, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Помимо косовского коллектива, подопечных Марло Веласко в подгруппе В ждут "Бенфика" (Португалия) и "Добовец" (Словения).

20-кратные чемпионы Казахстана уже прибыли на место проведения состязаний, провели первую тренировку и готовы дать бой хозяевам паркета. 

Алматинский клуб попытается в десятый раз попасть в четвертку лучших команд Европы, чтобы побороться за звание клубного чемпиона. В своей истории "Кайрат" уже дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (2013, 2015). 

Футзал Встреча Приштина

Фото: Instagram/afckairat

В рамках подготовки к элитному этапу Лиги чемпионов "Кайрат" на днях провел товарищеский матч с бельгийской командой "Спортинг Андерлехт". Поединок завершился боевой ничьей – 4:4, у алматинцев голы забивали Кайо Руис (дубль), Виана и Шушу. 

Казахстанская команда свой стартовый матч с "Приштиной" проведет 30 ноября, начало игры запланировано на 1:00 по времени Астаны.

О составе "Кайрата" на играх Лиги чемпионов УЕФА подробнее читайте здесь.

Читайте также

Olimpbet получат уже сегодня
Тысячи подарков клиенты Olimpbet получат уже сегодня
Футбол Открытие поля
Магомед Адиев открыл футбольное поле в Шымкенте
Подруга Неймара официально рассталась с футболистом
Девушка Неймара официально рассталась с футболистом
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления