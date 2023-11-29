Футзальный "Кайрат" начинает сражение за путевку в "Финал четырех"

В ночь на 30 ноября алматинский "Кайрат" сыграет первый матч в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Первым препятствием на пути к "Финалу четырех" станут хозяева турнира, команда "Приштина" из Косово, сообщает Zakon.kz.

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Помимо косовского коллектива, подопечных Марло Веласко в подгруппе В ждут "Бенфика" (Португалия) и "Добовец" (Словения).

20-кратные чемпионы Казахстана уже прибыли на место проведения состязаний, провели первую тренировку и готовы дать бой хозяевам паркета.

Алматинский клуб попытается в десятый раз попасть в четвертку лучших команд Европы, чтобы побороться за звание клубного чемпиона. В своей истории "Кайрат" уже дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (2013, 2015).





Фото: Instagram/afckairat

В рамках подготовки к элитному этапу Лиги чемпионов "Кайрат" на днях провел товарищеский матч с бельгийской командой "Спортинг Андерлехт". Поединок завершился боевой ничьей – 4:4, у алматинцев голы забивали Кайо Руис (дубль), Виана и Шушу.



Казахстанская команда свой стартовый матч с "Приштиной" проведет 30 ноября, начало игры запланировано на 1:00 по времени Астаны.

О составе "Кайрата" на играх Лиги чемпионов УЕФА подробнее читайте здесь.