Болеем за "Астану" и надеемся на "Викторию"

В последний день осени пройдут матчи пятого тура Лиги конференций по футболу, среди которых наибольший интерес у казахстанских болельщиков будут вызывать встречи "Астаны" с загребским "Динамо" и "Балкани" с "Викторией Пльзень".

Группа С. "Астана" (Казахстан) – "Динамо" (Загреб, Хорватия). 30 ноября, 21:30 (время Астаны)

Перед пятым туром в квартете С все свои задачи решила только чешская "Виктория Пльзень", выигравшая четыре предыдущих матча и заранее обеспечившая выход в плей-офф Лиги конференций, причем с первого места в группе.

На вторую путевку в 1/16-ю финала практически в равной степени претендуют три остальных участников четверки, и два из них – "Астана" и "Динамо" – в пятом туре будут сражаться между собой.

Клуб из столицы Казахстана пока опережает хорватскую команду на одно очко, а в случае поражения "динамовцы" лишатся даже теоретической возможности пробиться в евровесну.

Но победить "Астане" будет невероятно тяжело – уж больно неудобный соперник ей противостоит. Прежде они встречались друг с другом пять раз, и все пять матчей завершились в пользу "Динамо" с общим счетом 14:1.

Расколдовать ворота "синих" астанчанам удалось только недавно, уже в текущем розыгрыше Лиги конференций, но та игра, состоявшаяся в Загребе 29 сентября, завершилась разгромом коллектива Григория Бабаяна 5:1. К слову, больше очков хорваты в этом турнире пока не набирали.

Не в пользу хозяев будет и то обстоятельство, что Olimpbet-Чемпионат Казахстана завершился месяц назад, и "Астана" имеет игровую практику лишь в еврокубках, тогда как хорватское первенство в самом разгаре, что позволяет "Динамо" находиться в постоянном соревновательном тонусе.

Вот и эксперты Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи, причем явным, команду гостей, шансы которых на победу оцениваются почти в два раза выше: П1 – 3.76, Х – 3.76, П2 – 1.88. При этом сам матч на "Астана Арене", по мнению букмекера № 1 в Казахстане, с большой долей вероятности ожидается "верховым": Тот (2.5) М – 2.15, Б – 1.71.

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Фото: Olimpbet

"Балкани" (Косово) – "Виктория Пльзень" (Чехия). 30 ноября, 23:45

Теоретически "Астана" уже по итогам пятого тура может гарантировать себе участие в плей-офф Лиги конференций. Для этого воедино должны сойтись два фактора: собственная победа казахстанцев над загребским "Динамо" и выигрыш "Виктории Пльзень" у "Балкани".

Вторая часть задачи осложняется тем, что чехи досрочно гарантировали себе место в 1/16-й финала, поэтому у них нет особой мотивации побеждать сверхзаряженных косоваров, да еще и на их территории.

"Балкани" же и в случае победы не забронируют за собой путевку в весеннюю часть турнира, так как по личным встречам уступают "Астане", а в заключительном туре им играть в Загребе. В любом случае, команда из Сува-Реки приложит все усилия для того, чтобы приблизиться к первому в истории косовского футбола еврокубковому плей-офф.

Первая встреча между этими соперниками, прошедшая 21 сентября в Пльзени, завершилась минимальной победой "Виктории" со счетом 1:0. Фаворитом ответного матча аналитики Olimpbet ожидаемо считают "Балкани", полагая, что у косоваров есть отличные шансы на реванш: П1 – 2.17, Х – 3.66, П2 – 3.03. При этом наиболее вероятный счет игры, по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.4.

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